Ex-ploegmaat doet opmerkelijke onthulling over Eden Hazard: "Ik kan er per week een miljoen verdienen"

Eden Hazard besloot even geleden om te stoppen met voetballen. Toch had hij keuze genoeg, zo blijkt.

John Obi Mikel, een ex-ploegmaat van Eden Hazard deed zo een onthulling. "Eden zei me: ‘Ik heb twee, drie aanbiedingen uit Saoedi-Arabië. Ik kan er per week een miljoen euro verdienen, maar wat dan?", vertelde Mikel bij de podcast 'Vibe with Five'.

Hazard zou met geen enkele club zelf gesproken hebben, maar was wel op de hoogte van de interesse, dat weet HLN. Mikel en Hazard speelden zo'n 4,5 jaar samen. Ze kennen elkaar goed.

"Ik heb al zoveel geld. Je weet ook hoe ik leef - ik geef niet veel uit. Ik heb al genoeg om te leven met mijn gezin en mijn kinderen groot te brengen", vertelde Hazard nog aan zijn ex-ploegmaat.