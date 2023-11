Grosjean houdt zich niet in over ontslag bij Deinze en spreekt lelijke woorden over zijn opvolger

Marc Grosjean werd een week geleden aan de kant gezet als trainer van Deinze. Hij werd opgevolgd door Hans Somers.

Zijn ontslag zit Marc Grosjean nog altijd bijzonder hoog. Nochtans zou de club al sinds 29 oktober, na verlies tegen SL16 FC, op zoek geweest zijn naar een nieuwe trainer. Grosjean bleef uiteindelijk nog twee weken trainer.

“Ik heb veel jongens beter gemaakt en/of met succes op een andere positie gezet. Ik speelde centrale verdediger Teo Quintero uit als defensieve middenvelder, waar hij een revelatie was. Wij hadden een scoringsprobleem, maar dat geldt voor veel teams in de Challenger Pro League en we waren daarvoor naar oplossingen aan het zoeken. We scoorden driemaal in onze laatste match bij RSCA Futures, wat een kentering kon teweegbrengen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De club was nochtans klaar voor de Jupiler Pro League, zo oordeelt de ex-coach. En hij zegt meteen ook lelijke dingen over zijn opvolger. “Ik had met deze ploeg die stap kunnen zetten. Ik heb hiervoor de ervaring in huis, in tegenstelling tot mijn opvolger, die niet in die opzet zal slagen. Coach zijn van Jong Genk met veel beloftevolle spelers is een ander gegeven dan T1 zijn van SK Deinze met veel routiniers.”