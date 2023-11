Jan Mulder houdt zich niet in: "Het gaat niet om een Hazard in grootse vorm"

De Rode Duivels hebben hun EK-kwalificatiecampagne afgesloten. Op de slotspeeldag werd met 5-0 gewonnen van Azerbeidzjan.

De Rode Duivels trekken als reekshoofd naar het EK van volgend jaar in Duitsland. Het is nu vooral uitkijken naar de namen die bondscoach Domenico Tedesco voor dat grote toernooi zal selecteren.

Een naam die alvast in twijfel getrokken wordt is die van Thibaut Courtois. Hij verliet de selectie van de nationale ploeg voor de match op bezoek bij Estland, omdat hij niet tevreden was over het feit dat Romelu Lukaku de aanvoerdersband mocht dragen.

Ook in de studio bij VTM, na de wedstrijd kwam Courtois aan bod in de discussie tussen de aanwezige analisten. Timmy Simons kan Tedesco die strijd niet winnen en moet hij in gesprek gaan met de doelman van Real Madrid.

Jan Mulder is het daar niet mee eens en houdt zich niet in. “Het gaat om een doelman. Niet om een Hazard in grootse vorm. Courtois heeft ook al zijn foutjes gemaakt. Het is misschien de beste keeper ter wereld, maar Casteels en Sels zitten daar niet ver vanaf.”