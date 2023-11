Romelu Lukaku spreekt klare taal over wissel aan de rust tegen Azerbeidzjan

Romelu Lukaku scoorde tegen Azerbeidzjan vier keer in de eerste helft. Tijdens de rust werd hij echter vervangen.

Romelu Lukaku zette de Rode Duivels in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd al voor de rust op rozen. Hij scoorde maar liefst vier keer tegen Azerbeidzjan.

Veel supporters vonden het jammer dat bondscoach Domenico Tedesco de goalgetter tijdens de rust in de kleedkamer liet. Misschien had Big Rom nog enkele ballen tegen de netten kunnen jagen en eigenlijk verdiende hij ook een applausvervanging.

Romelu Lukaku was zelf heel tevreden. “Er is veel over mij gesproken in de zomer. Ik heb gewerkt en gezwegen. Nu heb je gezien wat ik kan doen”, zei hij aan Het Laatste Nieuws.

Over zijn wissel aan de rust spreekt hij klare taal. “Mijn wissel was eigenlijk niet het plan. Maar er is niets aan de hand, hoor. Andere jongens kregen een kans”, vertelde hij nog.

Als aanvoerder gaf hij de kapiteinsband tijdens de rust door aan Jan Vertonghen. “We vormen een goed duo, zei Big Rom daarover. “We begrijpen mekaar.”