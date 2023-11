🎥 Frankrijk woedend op UEFA na zeer controversiële wedstrijd tegen Griekenland

Frankrijk kon niet beter doen dan een 2-2 gelijkspel in Griekenland. Het einde van de wedstrijd was turbulent.

Na hun 14-0 overwinning tegen Gibraltar wilde Frankrijk hun kwalificatiecampagne in Griekenland met een goed gevoel afsluiten. Met een herschikt team dachten Les Bleus dat ze de zware klus hadden geklaard toen Randal Kolo Muani vlak voor rust de score opende.

Maar de Grieken draaiden de zaken om in de tweede helft en namen de leiding met 2-1. Frankrijk vond vervolgens de middelen om gelijk te maken toen het laatste kwartier naderde, dankzij een sublieme treffer van Youssouf Fofana.

De Fransen hadden in de slotfase zelfs nog kunnen winnen. Maar doordat er geen doellijntechnologie aanwezig was, werd het doelpunt van Kinglsey Coman niet goedgekeurd. Hoewel het moeilijk is om een definitieve mening te vormen over de geldigheid ervan, laten de mannen van Didier Deschamps het er niet bij zitten.

"L'UEFA a beaucoup d'argent et ils n'arrivent pas à mettre tout au point pour qu'on sache s'il y a but ou non"



Le coup de gueule d'Antoine Griezmann contre l'arbitrage ce soir au micro de @SaberDesfa ! pic.twitter.com/nt4klbyTJz — TF1 (@TF1) November 21, 2023

In een gesprek met TF1 betreurde Antoine Griezmann hoe het spel liep. "De UEFA heeft veel geld en het lukt ze niet om alles goed te krijgen, zodat we weten of er een doelpunt is of niet." Hoewel het gelijkspel niets verandert aan de positie van Frankrijk aan de top van Groep B, ontneemt het Les Bleus wel de toppositie op de FIFA-ranglijst. Zo komt Argentinië op nummer 1 na winst tegen Brazilië (0-1).