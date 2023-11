Drama voor Tottenham: 'Engelse club mag serieuze sanctie verwachten'

Tottenham is goed op weg om mee te spelen voor de titel in de Premier League. Toch zou die droom zomaar voorbij kunnen zijn.

Tottenham staat momenteel vierde in de Premier League, met slechts twee punten verschil van leider Manchester City. Toch zou de club zijn titeldromen mogelijk al moeten opbergen.

Zo meldt The Times dat Tottenham in het verleden zaken heeft gedaan met een zaakwaarnemer die niet geregistreerd was. Daniel Levy, voorzitter van de Engelse club, zou onderhandeld hebben over de transfer van Jermain Defoe met Mitchell Thomas. Thomas stond echter op een zwarte lijst van personen waar de clubs niet mee in zee mochten gaan.

Het blijft nog afwachten welke sanctie de club zal krijgen, al is er de kans dat een puntenaftrek erbij komt kijken. Eerder dit seizoen zag Everton ook al 10 punten in mindering gebracht worden voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels. Tottenham wil nog niet reageren op de situatie.