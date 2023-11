José Mourinho heeft belangrijke boodschap voor collega-coach Carlo Ancelotti

Toch wil José Mourinho daar helemaal niets van geloven. Hij is ervan overtuigd dat zijn collega-coach gewoon bij Real Madrid zou blijven. "Terug naar Real Madrid gaan om Ancelotti te vervangen? Florentino (Pérez, president van Real Madrid n.v.d.r.) is heel slim. Hij heeft al een geweldige coach, waarom aan een andere denken dan?", vertelde hij bij Rai1.

"Ik ben een Madridsta en ik hoop dat Ancelotti zal blijven. Hij is de perfecte coach voor Real Madrid", gaat Mourinho verder. Hij was zelf coach van de Spaanse club tussen 2010 en 2013.

"Ik denk dat alleen zo'n gek persoon als ik Real Madrid kan verlaten zonder dat de club dat wil. Ik ben weggegaan toen José Sánchez graag had dat ik bleef. Ik ben zeker dat Carlo zal beslissen om te blijven wanneer Florentino Pérez hem belt", besluit Mourinho.

🚨⚪️ José Mourinho: “Re-joining Real Madrid to replace Ancelotti? Florentino is super smart. He already has a super manager, why thinking of another?”. “I’m Madridista and I hope Ancelotti will stay there. He’s the perfect coach for Real Madrid”, told Rai1. pic.twitter.com/ncLu2E5m66

⚪️ José Mourinho on Ancelotti & Brazil: “I think only a crazy person like me can leave Real without the club wanting to. I left even though Real and José Sánchez wanted me to stay”.



“I’m sure that Carlo will decide to stay as soon as Florentino Pérez calls him”. pic.twitter.com/kHS9irI9XF