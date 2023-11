Miljoenen betaald voor ex-speler JPL, slechts 222 minuten gespeeld: "Hij zal veel geld opbrengen"

In 2021 hielp Georges Mikautadze Seraing nog aan de promotie. Bij Ajax gaat het ondertussen een heel pak minder.

16 miljoen euro betaalde Ajax Amsterdam afgelopen zomer aan Metz voor Georges Mikautadze, de goalgetter die ook twee seizoenen voor Seraing uitkwam.

In Amsterdam startte hij twee keer in het basiselftal, in totaal is hij goed voor slechts 222 speelminuten dit seizoen, verdeeld over zes wedstrijden. En vooral ook: nog geen enkel doelpunt gescoord.

Pierre Dréossi, de technisch directeur van FC Metz, is overtuigd dat Mikautadze kan slagen bij Ajax, als ze hem in de spits zetten. “Ik ben niet gek, dat kan hij echt. Mits hij op zijn beste positie speelt. Hij heeft de kwaliteiten om een erg goede en speciale spits te worden. Of hij dat ook kan vanaf de vleugel of achter de spits weet ik niet”, klinkt het bij Ajax Showtime.

“Hij koos voor Ajax omdat het een goede club met een goede filosofie is. Hij is erg slim. Ik geloof dat het voor hem de juiste stap is in deze fase van zijn carrière”, vertelt de technisch directeur nog. “Geloof me: Ajax verkoopt hem over een paar jaar voor veel geld. Maak je geen zorgen.”

Er werd echter al geopperd dat Mikautadze mogelijk via een uitleenbeurt terug naar Metz zou keren, precies om hem in de spotlights te zetten en zijn marktwaarde omhoog te trekken. Die ligt nu volgens Transfermarkt op 10 miljoen euro.