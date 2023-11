Charles De Ketelaere kan niet stunten met Atalanta en blijft op zijn honger zitten

Atalanta kreeg de Italiaanse kampioen Napoli op bezoek. Charles De Ketelaere kon echter niet stunten en blijft op zijn honger zitten.

Standhouden

Charles De Ketelaere stond in de basis bij Atalanta dat lang kon standhouden tegen Napoli. Het was echter in het slot van de eerste helft dat Khvicha Kvaratskhelia de 0-1 op het bord zette.

Bijna, maar net niet

Via Ademola Lookman kwam Atalanta nog langszij, maar een punt leverde dit uiteindelijk niet op. Tien minuten voor tijd zette Eljif Elmas de 1-2 eindstand vast. De eerste wedstrijd en zege voor de kersverse trainer van Napoli, Walter Mazzarri .

Charles De Ketelaere blijft op zijn honger zitten

Geen winst voor De Ketelaere, maar ook wederom geen doelpunt voor de Belgische aanvaller. Hij kwam dit seizoen tweemaal tot scoren bij Atalanta. Zijn laatste doelpunt in de Serie A dateert echter al van 20 augustus tegen Sassuolo. Zijn debuutwedstrijd voor Atalanta.

In de Europa League kwam hij wel nog tot scoren. Al dateert zijn laatste doelpunt daar ook al van 21 september tegen Rakow.