Joseph Paintsil kan belofte doen met oog op belangrijke wedstrijd tegen Fiorentina

KRC Genk verloor zaterdagavond met 1-0 van Standard. De Limburgers kenden een serieuze offday.

Joseph Paintsil begint met het wat te relativeren. "Het was een goede wedstrijd al bij al. De enige kans die ze hadden was de voorzet die uiteindelijk tegen de netten ging. Het is voor ons een les voor de komende wedstrijd."

Standard was gebrand op een overwinning. Zeker na de 6-0 nederlaag tegen Antwerp, en het 125-jarige bestaan. "Het was hier ook geen gemakkelijke wedstrijd. Ze verloren met 6-0 van Antwerp, nu wilden ze voor hun supporters graag winnen met het geloof en de motivatie die ze hadden. Ze wisten wat ze moesten doen, wij ook maar het ging niet zo goed langs onze kant."

Donderdag zal Racing Genk naar Italië afreizen om een zeer belangrijke wedstrijd tegen Fiorentina te spelen in de Conference League. Hij belooft dat het goed zal komen.

"Het komt goed. Dat we nu een keer verliezen wil niet zeggen dat we niet meer winnen. Tegen Fiorentina gaan we gewoon opnieuw doen wat we moeten doen. Het is mogelijk en het is een wedstrijd die we moeten winnen."

Het leek erop dat Genk wat anders speelde, met veel minder doelgevaar en initiatief. "We speelden vandaag volgens hetzelfde wedstrijdplan als anders.Soms werkt het gewoon niet, en dat moeten we accepteren."

"Als het nu niet lukt, gaat het volgende week wel lukken denk ik, misschien op donderdag. Dat is voetbal, soms heb je als ploeg je dagje niet."