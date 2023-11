🎥 Bodyguard van Lionel Messi gaat plots viraal met zeer opmerkelijke video

Lionel Messi geniet momenteel van vakantie. Zijn bodyguard volgt hem overal naartoe, en dit leed tot een zeer opmerkelijk filmpje.

Lionel Messi beleefde met Argentinië een historische overwinning op het veld van Brazilië. Na de interlandbreak tijd voor nodige vakantie want de competitie in Amerika zit erop en start pas weer in februari.

En waar Messi op vakantie gaat, gaat ook zijn bodyguard Yassine Chueko. Die ging als voormalige soldaat nog naar Iran en Afghanistan. Nu maakt hij naam als persoonlijke bodyguard van een van de beste voetballers aller tijden.

Wanneer Lionel Messi gespot lijkt te worden op een golfveld door wat fans, is Chueko natuurlijk ook in de buurt. Eerst lijkt dit niet het geval, maar dan verschijnt hij plots, uit het niets, achter Messi.