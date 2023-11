📷 Opvallende en pijnlijke misser bij herdenking van vliegtuigcrash Chapecoense

Chapecoense kon op het nippertje degradatie naar de Serie C vermijden in Brazilië. Dit na een 3-1 overwinning tegen Viktoria.

Goed nieuws dus voor de club, dat mag ook wel na de tegenslagen die de club kende. Chapecoense kwam in 2016 in het nieuws door een vliegtuigcrash. Een groot deel van de club overleefde deze crash niet, in totaal kwamen er 71 mensen om het leven. Slechts vijf personen overleefden het incident.

Het vliegtuig stortte neer nabij het Colombiaanse dorp La Unión. Deze stad wou het incident herdenken, maar had beter twee keer nagedacht hierover.

De stad maakte een soort 'kunstwerk' van het gecrashte vliegtuig in een parkje. Hier kwamen logischerwijs heel wat negatieve reacties op. Burgmeester Edgar Osorio reageerde erop.

"Aangezien de installatie van een replica van het vliegtuig, verwijzend naar de tragedie die bijna zeven jaar geleden onze gemeenschap trof, verschillende reacties op sociale media heeft opgeroepen, hebben we besloten om het te verwijderen. De versiering was nooit bedoeld om mensen te kwetsen, maar we begrijpen het ongemak dat het heeft veroorzaakt en bieden daarom onze excuses aan", vertaalde Het Belang van Limburg.

Intentaron conmemorar la tragedia de Chapecoense con escultura de un avión estrellado #CooperativaContigo https://t.co/V2tngsH5Jp pic.twitter.com/5lxFIOWKJ0 — Cooperativa (@Cooperativa) November 25, 2023