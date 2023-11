🎥 Pep Guardiola zorgt voor hilariteit in de perszaal met opmerkelijk antwoord

Tijdens een persconferentie zorgde de City-coach voor hilariteit met een leuk antwoord. Een journalist stelde de vraag: "Je zegt dat je maar 10 minuten spendeert aan het tactisch uitleggen van het verdedigen. Hoe kunnen de spelers dan al die informatie absorberen?"

Hierop pikte Pep Guardiola meteen in. "Omdat ik heel erg goed ben. Ik ben een knappe man en ik verleid hen. Zo doen we het", klinkt het bij de coach.

Pep Guardiola is a very handsome man, says Pep Guardiola 😘 pic.twitter.com/BpDqSfvhvB