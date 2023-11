Lierse met de handen in het haar: "Hier heb ik geen verklaring voor"

Lierse Kempenzonen verloor zondag met 1-4 van SL16 na een zeer zwakke wedstrijd. Deze nederlaag kwam aan bij de club.

Ook Stan Van Dessel, die momenteel door STVV uitgeleend wordt aan Lierse, zag dat het geen prettige avond was. "Dit komt aan. Pijnlijk, maar we mogen het goede van de vorige matchen niet overboord gooien. We keken nochtans hard uit naar deze wedstrijd. Een verklaring voor onze slappe start heb ik niet", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Dit is niet de eerste keer. Het wordt tijd dat we daar aan werken. Die interlandbreak heeft er niets mee te maken. Jammer, want met een zege hadden we op een zevende plaats kunnen staan. De knop zo snel mogelijk omdraaien en opnieuw voor de drie punten gaan, is het advies", besluit Van Dessel.

Lierse staat momenteel met 15 punten 11e in de Challenger Pro League. Zo komen ze op 11 punten achterstand van leider Beerschot. Alle clubs staan relatief dicht op elkaar, hierdoor kan een 'crisis' snel voorbij zijn.