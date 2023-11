Benito Raman weet waar hij volgend seizoen na vertrek bij Anderlecht wil voetballen

Het verhaal van Benito Raman bij RSC Anderlecht leek vorige zomer al voorbij. Toch bleef hij uiteindelijk wel aan boord.

Benito Raman moet bij RSC Anderlecht tevreden zijn met enkele invalbeurten. Een rol waarmee de aanvaller niet echt kan leven en daarom drong hij voor dit seizoen al aan op een transfer.

Maandag schreven we al dat Raman duidelijk maakte bij WAZ dat zijn afscheid er op het einde van het seizoen komt. Een verlengd verblijf bij Anderlecht zit er dus zeker niet in.

Raman laat nu ook weten dat hij heel graag zou terugkeren naar het Duitse voetbal. “In Duitsland kende ik mijn beste periode”, klinkt het. “Ik zou een terugkeer ook zien zitten. Vanwege privéredenen ben ik in 2021 terug naar België gekomen, maar dat is intussen allemaal opgelost.”

“Dus waarom zou ik niet opnieuw in Duitsland gaan voetballen? Ik ben ervan overtuigd dat mijn speelstijl past in de Bundesliga. Zowel bij Schalke als bij Düsseldorf heb ik getoond wat ik kan. Mijn contract loopt in de zomer af, dus we zullen zien wat er dan gebeurt.”

Bij Schalke 04 zou hij in Belgische handen komen, want daar is Karel Geraerts momenteel aan de slag als trainer.