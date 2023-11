Waarom Vincent Mannaert plots vertrekt bij Club Brugge: "Daar zijn spanningen rond ontstaan"

Vincent Mannaert stopte plots als CEO van Club Brugge. Dit na 13 jaar bij de club.

Sinds 2013 was Vincent Mannaert CEO bij Club Brugge. Hij zorgde er mee voor dat het boekjaar negen keer op rij werd afgesloten met een positieve balans.

Samen met de Raad van Bestuur zal hij op zoek gaan naar een opvolger. Tot het einde van dit seizoen blijft Mannaert nog wel op post. Maar waarom dat plotse vertrek?

"Een combinatie van factoren, legt Mannaert uit bij HLN. "Ik heb hier doorheen de jaren veel meegemaakt. Als je op een bepaald moment merkt dat de goesting er stilaan niet meer is, dan moet je een goede analyse maken en eerlijk zijn met jezelf. Het is het einde van een hoofdstuk."

"Dat gaat gepaard met veel emoties. Ik wil het seizoen uitdoen en dan de fakkel doorgeven. Zonder passie en gedrevenheid kan je deze job niet zo lang uitoefenen. Als je dan zo’n beslissing neemt, valt er iets van je af. Ik heb nu nog meer energie om nog zes maanden het beste van mezelf te geven", gaat hij verder.

Mannaert kampte ook met een alcoholprobleem. Heeft dit er ook iets mee te maken? "Wat mijn privéproblematiek betreft, daar hebben we het een tijd geleden over gehad. Ik heb daar de nodige stappen in gezet en ik doe dat nu nog. Ik ben daarin goed geëvolueerd. Daar zijn spanningen rond ontstaan, maar nogmaals: we hebben dat altijd matuur uitgepraat."