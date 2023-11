🎥 Openda knalt en huilt tegen Manchester City en Doku, grote avond voor Axel Witsel

Een avond met gemende gevoelens voor Loïs Openda. De Belg scoorde twee keer maar kreeg vlak voor het einde het deksel op de neus tegen Manchester City.

Na de officiële uitschakeling van Antwerp, was het tijd voor de grote clash in Groep G: Manchester City - RB Leipzig.

De bezoekers begonnen flitsend aan de eerste helft, met Lois Openda in vuur en vlam. De Rode Duivel scoorde in een half uur tijd een prachtige brace. Manchester City en Jérémy Doku - als invaller - zette de wedstrijd nadien nog op zijn kop. Haaland verkleinde de achterstand in minuut 54, waarna Foden (70e minuut) en Alvarez (87e minuut) de hoop van de Duitsers de grond in boorden. Leipzig en City zijn allebei door naar de laatste 16.

Axel Witsel startte voor Atlético Madrid. Met de Belg in de centrale verdediging versloegen de Madrilenen Feyenoord met 1-3. Atlético is zo dus ook verzekerd van een plek bij de laatste 16 van de Champions League.

Een spannende wedstrijd tussen Newcastle en PSG kregen we ook te zien. Newcastle leidde met 0-1 tot de 90e minuut, toen de scheidsrechter op zijn fluit blies voor een penalty nadat de bal het lichaam van Livramento raakte en daarna zijn arm. Mbappé maakte gelijk.

De andere Champions League resultaten van dinsdagavond:

Lazio 2-0 Celtic

AC Milan 1-3 Borussia Dortmund

Young Boys 2-0 Rode Ster Belgrado

FC Barcelona 2-1 FC Porto