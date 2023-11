Alleen maar lachende gezichten bij Club Brugge, maar De Cuyper zegt waar het op staat

Alleen maar lachende gezichten bij Club Brugge na de 0-5 zege bij Besiktas. Al wacht er zondag alweer een nieuwe opdracht.

Na een kwartier stond het al 0-2, in de eerste vijf minuten van de tweede helft scoorde Club nog twee keer. Skov Olsen zorgde twintig minuten voor tijd nog voor de 0-5 forfaitscore. Opnieuw veel vertrouwen getankt.

"Dit is een opsteker voor heel het team. De laatste weken zijn we goed aan het voetballen en creëren we onze kansen, maar nu kwam daar ook efficiëntie bij", zei doelman Simon Mignolet achteraf bij Sporza.

Doortrekken in België

Maar Maxim De Cuyper besefte wel dat dit pas een begin is. "We moeten dit nu doortrekken naar de competitie." Want Club deed het in Europa al het hele seizoen goed, het won 8 van zijn 11 wedstrijden dit seizoen in de Conference League.

In de competitie lukte het daarna niet altijd. "We willen het nu ook in België tonen. Daar hebben we nog een lange weg te gaan." Met het verhoogde zelfvertrouwen kan er zondag met vertrouwen gestart worden tegen Standard.