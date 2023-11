Tedesco zorgde voor ommekeer: Duivels wippen over Brazilië

België stijgt donderdag op de nieuwe wereldranglijst van de FIFA van de vijfde naar de vierde plaats. De Rode Duivels springen over Brazilië.

Sinds de publicatie van de vorige ranking eind oktober kwam het team van Domenico Tedesco twee keer in actie. De Belgen wonnen een oefenduel tegen Servië met 1-0 en sloten hun succesvolle EK-voorronde af met een vlotte 5-0 zege tegen Azerbeidzjan.

Samen met Engeland wipt België in het nieuwe FIFA-klassement over Brazilië. De vijfvoudige wereldkampioen verloor de voorbije maand twee keer in de WK-kwalificaties, van Colombia en Argentinië, en zakt van de derde naar de vijfde plaats. Engeland (derde) en België (vierde) profiteren.

Helemaal bovenaan de ranking blijft wereldkampioen Argentinië de plak zwaaien voor Frankrijk.

Nog in de top tien wisselt Nederland (zesde) van plaats met Portugal (zevende). Spanje (achtste), Europees kampioen Italië (negende) en Kroatië (tiende) houden hun positie vast.

De Rode Duivels stonden tussen oktober 2018 en maart 2022 op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Na het teleurstellende WK in Qatar zakten ze verder weg naar de vierde, en vervolgens vijfde, plaats. Eerder stond België ook op 1 tussen november 2015 en maart 2016.

De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 21 december. Eerst is het uitkijken naar de loting voor de EK-groepsfase, zaterdag in Hamburg. België is er een van de reekshoofden.