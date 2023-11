Vanaken verklapt wie zijn lastigste tegenstanders waren: "Bloedirritant"

Het is een regel bij alle ploegen in de Jupiler Pro League: Hans Vanaken geef je geen ruimte om te voetballen, want anders vraag je om problemen. Sommige teams nemen dat wel heel strikt en zetten 90 minuten lang een mannetje op hem.

Vanaken herinnert zich nog wie de irritantste was. “Kevin Geudens, van Westerlo toen. Die bleef me echt óveral volgen. Hun hele team werd zo tot chaos herleid. Een linksback die plots rechtsvoor stond, was geen uitzondering. Dat krijg je natuurlijk als iemand je niet enkel in zone opvangt", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Dan kreeg ik na de match in het spelershome van mijn broer Sam weleens de vraag of hij die avond ook bleef slapen. (lacht) Of dat hij mee gaan douchen was. Timmy Simons en Faris Haroun heb ik zo ook eens op mijn dak gehad."

Hij zou het als compliment kunnen zien, maar dat is het niet echt. "Ik kan je vertellen dat het bloedirritant is. Nu bezie ik dat anders. Nu ga ik gewoon in andere zones lopen om ruimte te maken voor het team. Ik maak me er niet meer druk om. Al blijf ik het een domme tactische keuze vinden."