1B-club ziet gecumuleerd verlies oplopen tot... 28 miljoen euro

Bij 1B-club Beerschot zijn ze nog altijd op zoek naar een overnemer en die gesprekken lopen intussen. Dat mag intussen wel gaan gebeuren, want de club heeft het financieel boekjaar alweer afgesloten met verlies.

Beerschot heeft het boekjaar 2022-2023 afgesloten met ruim 5 miljoen euro verlies. Dat is beter dan het vorige seizoen, maar intussen liep het totale verlies wel op tot 28 miljoen euro. Ondanks besparingen in onder andere de personeelskosten blijft het verlies groot.

“Dit was ingecalculeerd”, zegt CEO Frédéric Van den Steen in GvA. “Het is geen geheim dat we moesten bezuinigen. Desondanks blijven de cijfers negatief. De potentiële overnemers met wie we nog onderhandelen weten dat. Die cijfers worden dan ook in alle transparantie gedeeld. Dus nee, dit schrikt hen niet af.”

Enkele andere kandidaat-overnemers haakten eerder wel af toen ze de boeken zagen. "Maar gelukkig hebben andere partijen door die cijfers heen gekeken. De club, de jeugd, de fans, deze stad: er is veel potentieel bij Beerschot. Dat is niet in getallen uit te drukken."