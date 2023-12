Besnik Hasi komt na Mechelse 7 op 9 met goed nieuws én heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

KV Mechelen heeft zijn start onder Besnik Hasi niet gemist. En zo kan Malinwa opnieuw iets vrijer ademhalen in de stand. Hoe kijkt de coach van Malinwa vooruit naar de wedstrijd van aankomend weekend?

KV Mechelen staat na een paar goede weken onder Fred Vanderbiest en nu Besnik Hasi op de tiende plaats. Winst tegen STVV doet hen ook over De Kanaries springen, mogelijk staat Malinwa dan na dit weekend zelfs in de linkerkolom. Bovendien lijkt ook Lion Lauberbach opnieuw klaar voor de strijd, een extra opsteker.

"De sfeer in de groep zit goed. Het vertrouwen is wat toegenomen", beseft Besnik Hasi op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met STVV. "Een 7 op 9, dat doet veel met een ploeg. STVV staat een punt voor ons, dat kan een motivatie zijn."

Publiek mee hebben

KV Mechelen mag het thuis opnemen tegen De Kanaries: "Blij dat we op gras spelen? Synthetisch gras is altijd een risico, maar we zijn vooral blij dat we thuis kunnen spelen. De spelers weten wat ze moeten doen, we zullen het publiek mee hebben."

Volle gas is de boodschap dan ook van Hasi: "STVV heeft vinnige spelers op het middenveld die tussen de lijnen lopen", aldus nog Hasi - die hoopt dat de Rode Duivels tegen Albanië zullen spelen op het EK. Die loting is zaterdag.