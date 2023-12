Geruisloos onmisbaar geworden bij Anderlecht: "Jullie zien toch wel hoeveel ik hem waardeer?"

Anderlecht heeft heel veel middenvelders, maar eentje is sinds zijn komst nog niet uit de basis verdwenen. Mats Rits heeft een andere functie gekregen bij paars-wit en die ligt hem heel goed.

Terwijl Rits bij Club Brugge meestal nog een echte verdedigende middenvelder naast zich had en zich offensief ook wel mocht uitleven, is hij bij Anderlecht zelf die pitbull geworden. Rits is de man die ten alle tijde op zijn positie moet blijven terwijl Delaney en Leoni het avontuur mogen opzoeken.

De 30-jarige voormalige middenvelder van Club Brugge werd op 15 augustus naar Anderlecht getransfereerd en stond op 20 augustus in de basis tegen Westerlo. Brian Riemer had immers meteen gezien wat voor vlees hij in de kuip had: een regulator die weet wat hij kan en de ballen bij de juiste persoon aflevert.

Ook een spelmaker

Dat was exact wat hij nodig had nadat Anderlecht de eerste wedstrijden van het seizoen problemen had om het evenwicht te vinden. Riemer glimlachte toen het over Rits ging. "Jullie zien wel aan mijn opstellingen wat ik van hem denk en hoezeer ik hem waardeer zeker?", zei hij met een knipoog.

"Waar hij nu speelt, dat is echt zijn rol. Voor hem spelen dan jongens die heel veel ruimte bestrijken met Delaney en Leoni. Rits zijn taak is om te waken over het evenwicht in het elftal. Eigenlijk is hij een spelmaker voor de verdediging. Hij doet het geweldig."

Precies waarom Rits Jan Breydel wou verlaten. Hij zocht appreciatie voor het werk dat hij verricht en heeft dat ook gevonden. Hij is - ondanks zijn ervaring - niet de grote roeper of leider, maar dat wordt ook niet van hem verwacht. Zolang hij lijf en leden maar riskeert om een aanval af te stoppen.