Hoog tijd voor een VAR in de Challenger Pro League? "Ik denk dat de scheidsrechters dat ook vinden"

Patro Eisden Maasmechelen won de Limburgse derby met 1-2 van Lommel SK. Toch had het anders kunnen eindigen. Lommel zag de 2-2 onterecht afgekeurd worden voor buitenspel.

Wordt het dan niet hoog tijd dat er een VAR komt in de Challenger Pro League? "Je hebt in 1A wel een VAR, maar daar worden nog steeds veel fouten gemaakt", vertelde Aziz Rejdi, die even T1 is geworden bij Patro Eisden Maasmechelen door de schorsing van Stijn Stijnen.

"Bij ons (in 1B, n.v.d.r.) moeten ze het zonder doen en dat is heel moeilijk. Het is absoluut nodig, een VAR in 1B. Ik denk dat de scheidsrechters dat ook vinden."

Rejdi brengt wel begrip op voor de ref. "Er zijn licentievoorwaarden, daar wordt veel op gelegd. De club moet zelf zoveel geld investeren en zelf doen. En de bond dan? Naar die scheidsrechters toe, je kan het ze niet verwijten. Het is zuur voor Lommel nu, maar het is ook niet gemakkelijk voor de scheidsrechters."

It is what it is. Met die mentaliteit lijkt Rejdi naar de situatie te kijken. "Tegen Lierse hadden wij ook een bal die 20 centimeter achter de lijn gaat en dat wordt ook afgekeurd. Zo verliezen wij dan ook een wedstrijd. De ene keer is het voor je en de andere keer is het tegen je."