Icoon Paolo Maldini zag hoe transfer De Ketelaere één van de redenen van zijn ontslag was

Paolo Maldini werd dit jaar ontslagen bij AC Milan. Hét icoon van de Milanese club was er sportief directeur, maar er werd hem aangewreven dat hij de Champions League niet kon winnen én mislukte transfers deed. Na een half jaar doorbrak hij nu de stilte.

In een gesprek met Repubblica geeft hij zonder terughouding zijn relaas van wat er gebeurde. Hij spreekt zich kritisch uit over iedereen. Van eigenaar Gerry Cardinale tot voorzitter Paolo Scaroni. En hij had een boodschap voor het huidig management: "Vandaag hebben jullie de leiding, maar respecteer alsjeblieft de geschiedenis van AC Milan".

Maldini begrijpt nog altijd niet waarom hij ontslagen werd. Hij vermoedt wel dat de slechte relatie met Giorgio Furlani, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Milan, er iets mee te maken heeft.

"Cardinale vertelde me dat ik en Massara waren ontslagen, rechtvaardigde het met slechte relaties met Furlani en voegde een opmerking toe over de verloren Champions League halve finale tegen Inter. Met hem had ik in een jaar slechts één gesprek en vier berichten. Ik was gevraagd om een plan te maken om de Champions League te winnen. Ik deed het samen met Massara en een bevriende consultant, ik stuurde het op, maar ik kreeg nooit een antwoord."

Ook de transfer van De Ketelaere kwam ter sprake. "Voor Ibrahimovic waren er veel vergaderingen. Ze bekritiseerden De Ketelaere, maar voor zo'n jonge jongen is het percentage mislukking hoog. Leao, Bennacer en Theo bevielen hen niet. Messi? Hij was gratis na Barcelona, maar het bleef een idee omdat Leonardo me vertelde dat PSG de voorkeur had."