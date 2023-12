Vincent Kompany voelt vertrouwen, maar het echte werk ligt ergens anders

Het gaat niet goed met het Burnley van Vincent Kompany. Vertrouwen krijgen is leuk, maar er moet veel meer gebeuren volgens hem.

Degradatiekraker

Burnley staat momenteel troosteloos laatste in de Premier League met 4 op 39. Deze zaterdag volgt de degradatiekraker tegen Sheffield United. Zij tellen momenteel één punt meer dan Burnley en staan op de voorlaatste plaats in de Premier League.

Een levensbelangrijk duel dus voor beide ploegen.

Vertrouwen

Het bestuur van Burnley sprak deze week hun vertrouwen uit in Vincent Kompany. Dit deed hem zichtbaar deugd vertelde hij bij ESPN.

“Dat is uiteraard fijn om te horen”, zegt Kompany. “Alleszins leuker dan het omgekeerde. Ik geloof het ook. De communicatie in deze club is altijd erg eerlijk en transparant. Het is opmerkelijk hoe de club zich gedraagt in deze moeilijke situatie. Zoiets heb ik nooit eerder meegemaakt."

Paniekvoetbal

Volgens Vincent Kompany wordt er zeker geen paniekvoetbal gespeeld bij Burnley. Al moet het wel eindelijk op het veld gaan gebeuren.

"Iedereen is rustig, iedereen steunt elkaar. Als er iets uitgeklaard moet worden, wordt daar in groep over gepraat. Dat geeft me het gevoel dat dit een plaats is waar een positief verhaal gecreëerd wordt, maar het is op het veld dat het moet gebeuren”, is Kompany gemotiveerd.

Achter de schermen zie ik een totale toewijding en werkijver. De focus ligt helemaal op wat er gedaan moet worden.