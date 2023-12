Ze durven het zelfs bijna uitspreken bij Anderlecht: "Titelkandidaat? De kwaliteiten zijn er natuurlijk"

Anderlecht zit Union SG op de hielen. De druk ligt straks bij de buren uit Brussel. Tegen Westerlo werd duidelijk dat dit paars-wit zelfs de afwezigheid van enkele belangrijke jongens kan opvangen.

Anderlecht lijkt week na week progressie te maken. Het duurde lang voor ze het verschil maakten tegen Westerlo, maar de kansen waren er wel. En het spel ook. Killian Sardella toont in een goeddraaiend team ook dat hij een absolute meerwaarde is.

“Of we nu de beste Killian Sardella zien? Ik denk het wel, maar het helpt ook dat we nu echt een goeie ploeg hebben, met een goeie mentaliteit. Het belangrijkste is dat we zoveel kansen hebben gecreëerd. Of we kampioen kunnen spelen? Natuurlijk, we hebben er de kwaliteiten voor. Maar we bekijken het match per match.”

Zijn coach Brian Riemer was wat voorzichtiger, maar ook hij weet dat hij met dit team voor de titel moet spelen. "Ons doel blijft hetzelfde: na 30 speeldagen in play-off 1 zitten. Daar streven we naar, daarna zullen we de ambitie bijstellen. Er zit nog veel progressie in dit team."

Onder andere ook de afwerking. "Ik heb tegen de jongens gezegd dat ik voor 85 procent tevreden ben. Die andere 15 procent gaat over de efficiëntie vandaag. We hebben het goed gedaan, maar ik geef toe dat het frustrerend was dat het zolang duurde."