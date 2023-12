Er is een opvallende reden waarom Van Bommel Coulibaly veel laat spelen

Coulibaly debuteerde bij Royal Antwerp FC tegen AEK Athene in augustus. Hij werd gehaald om Willian Pacho te doen vergeten.

Toen Willian Pacho richting Frankfurt vertrok huurde Royal Antwerp FC Soumaila Coulibaly voor een jaartje van Borussia Dortmund.

De toen 19-jarige Fransman werd op 22 augustus meteen voor de leeuwen gegooid, maar ondertussen is hij een onbetwistbare titularis geworden.

Dat hij veel matchen speelt voor The Great Old heeft ook zijn redenen, zo weet Het Nieuwsblad. Volgens de krant is de huurprijs goedkoop te noemen, met een bedrag van om en bij de 500.000 euro. De totale huursom zou zelfs bijna niks kunnen worden.

Het opvallende is dat die huursom zelfs nog aan het dalen is. Per tien wedstrijden dat Coulibaly gespeeld heeft gaat er immers een deel van de prijs af. Een clausule waardoor Dortmund weet dat het een fitte speler terugkrijgt na een seizoen.

De aankoopoptie is dan weer een ander paar mouwen. Die bedraagt 7,35 miljoen euro, maar omdat Coulibaly het goed doet kan er nog een miljoen extra bij de totaalprijs komen. Uitkijken dus of Antwerp dat volgende zomer voor hem over heeft.