Ex-assistent Duivels, Thomas Vermaelen, geeft antwoord op één van de grote mysteries van op WK in Qatar

Thomas Vermaelen was onder Roberto Martinez assistent bij de Rode Duivels. In die hoedanigheid trok hij vorig jaar ook mee naar het WK in Qatar, waar de Belgen in de groepsfase roemloos ten onder gingen. En hij kon antwoord geven op de vraag waarom Jérémy Doku daar geen grotere rol kon spelen.

Veel waarnemers vonden het een raadsel waarom Doku niet meer betrokken werd terwijl hij in 2021 al liet zien dat hij een enorm wapen is. “Op een jaar tijd kan veel gebeuren. Hij heeft tussendoor wel veel blessures gekend door zijn explosiviteit", vertelt hij in HLN.

Vermaelen is wel fan. "De eerste keer dat we samen trainden, weet ik nog goed. Ik was door de Covid-pandemie een jaar niet bij de nationale ploeg geweest, waardoor Toby (Alderweireld, red.) me kwam zeggen: ‘Hou Jérémy straks maar eens in het oog.’ Toen ik hem in een positiespel de eerste keer ‘fiftyfifty’ voelde, was hij zó stevig."

"Precies een blok beton, zeg. En dan die techniek en snelheid! Ik ga nooit vergeten dat Jan, Toby en ik eens op training tijdens het EK samen achterin stonden en Jérémy diep werd gestuurd. Ik kan je verzekeren: je haalt hem niet terug."

“Los daarvan zal er wel een reden zijn geweest waarom Jérémy in Qatar niet veel heeft gespeeld. Want als hij op het niveau van nu was geweest, had hij sowieso meer kansen gekregen."