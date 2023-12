'Marc Overmars wil voor Antwerp opnieuw zijn slag slaan bij Ajax'

Marc Overmars werd ontslagen bij Ajax Amsterdam na grensoverschrijdend gedrag. Dat belet hem echter niet van zaken te doen met zijn oude werkgever.

Marc Overmars is op zoek naar de nodige versterking, al is het maar de vraag of daar in januari veel budget voor beschikbaar zal zijn. Mogelijk zoekt The Great Old zijn heil in enkele geleende spelers.

Een optie daarbij is Jakov Medic, momenteel speler van Ajax, deze zomer binnengehaald door de ontslagen sportieve baas Sven Mislintat.

De 25-jarige Kroaat komt nauwelijks nog aan spelen toe onder interim-trainer John van ‘t Schip, maar Marc Overmars zou bij Antwerp plaats maken voor hem.

Het zou wellicht enkel om een uitleenbeurt gaan, want Ajax ziet wel degelijk toekomst in Medic. De tijdelijke overstap naar Antwerp zou hem de nodige speeltijd moeten geven om zich verder te ontwikkelen.

Medic heeft een contract tot 2028 bij Ajax. De verdediger, met een marktwaarde van 2 miljoen euro, kwam bij Ajax terecht nadat hij weggeplukt werd bij 1. FC Sankt Pauli.

Een andere club die interesse toont is het Turkse Trabzonspor. De Turkse nummer vier zoekt ook versterking, maar de speelkansen van Medic zouden er minder groot zijn dan bij Antwerp.