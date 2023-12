Tedesco komt met vreemde uitleg over blessure van Kevin De Bruyne

Zaterdag werd geloot voor Euro 2024. De Rode Duivels kregen een gunstige loting uit de trekking.

Bondscoach Domenico Tedesco wilde na de loting voor het EK van volgend jaar in Duitsland niet met zoveel woorden zeggen dat dit een gunstige trekking was.

Eigenlijk zijn de Rode Duivels verplicht deze groep te winnen, al volgt daarna wellicht Frankrijk in de kwartfinale. Een ideaal moment om revanche te nemen voor de verloren halve finale van het WK van 2018.

“Jullie mogen doelen stellen. Jullie mogen dromen...Het belangrijkste is dat wij bij de nationale ploeg niet beginnen te zweven”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. “Revanche tegen Frankrijk? Dat wist ik niet, maar het is goed voor jullie. Onze eerste prioriteit is de groepsfase tot een goed einde brengen.”

Voor Tedesco is Duitsland echter de topfavoriet om het EK te winnen, toch een vreemde keuze. “Zij spelen in eigen land en hebben een sterk team. Frankrijk en Engeland zullen er ook wel staan.”

Al is Kevin De Bruyne er op het EK weer bij en moet dat wel een verschil maken. Al komt Tedesco met een vreemde uitleg, alsof onze sterkhouder mogelijk toch niet fit geraakt tegen Euro 2024.

“Laat ons hopen, want Kevin is cruciaal voor ons. Wanneer hij volledig fit en 100 procent zal zijn: dat is gevaarlijk om te voorspellen. Maar er is nog marge en we gunnen hem alle tijd om terug te keren. Hij is bij Manchester City ook in goeie handen.”