Francs Borains laat het er niet bij nadat wedstrijd in Dender uitgesteld werd door sneeuwval

De wedstrijd tussen Dender en Francs Borains in de Challenger Pro League werd zondag uitgesteld. De bezoekers waren niet blij met die beslissing.

Scheidsrechter Bourdeaud'hui stelde door de sneeuwval vast dat het veld van Dender op bepaalde plekken onbespeelbaar was, waardoor hij de wedstrijd uitstelde.

Voorzitter Georges-Louis Bouchez en de nieuwe coach Sébastien Grandjean waren niet echt tevreden met die beslissing. “Ik kom uit de Ardennen en er kon op dat veld wel gespeeld worden”, vertelt de trainer aan La Dernière Heure.

“Het veld was niet bevroren en tijdens de opwarming verdween er een centimeter sneeuw. De lijnen werden vrijgemaakt en er waren gepaste ballen beschikbaar. Een echt circus, om de woorden van mijn collega Timmy Simons te gebruiken. Maar wij als ploegen konden er niks aan doen.”

“Deze beslissing is onbegrijpelijk en illustreert de mistoestanden in het Belgische voetbal”, vulde voorzitter Bouchez aan. “De wedstrijd tegen Luik werd in slechtere omstandigheden gespeeld. We zullen onze argumenten daarom voorleggen aan de KBVB en de Pro League.”