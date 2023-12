Goed(?) nieuws voor Anderlecht-fans: "Het meest persoonlijke dat je je kan inbeelden als Anderlecht-supporter"

Anderlecht treedt op een opmerkelijke manier in de voetsporen van KAA Gent, KRC Genk en OH Leuven. Zo zal ja als Anderlecht-fan nu een uitvaart kunnen krijgen in het stadion.

KRC Genk, KAA Gent en OH Leuven waren al voor. Maar nu kan je ook bij Anderlecht een uitvaart laten doorgaan. Het bedrijf Fubo kan hiervoor zorgen.

"We mikken inderdaad op de diehard-supporters, die een persoonlijke uitvaart willen op een persoonlijke locatie", begint Sascha Goldstein van Fubo bij VRT. "En voor een Anderlechtsupporter is zo'n begrafenis in het stadion het meest persoonlijke dat je je kan inbeelden."

Volgens Goldberg zal het een succes worden. "In de clubs waar het al kan, merken we dat er veel vragen zijn over wat de opties zijn. Ik denk dat veel mensen dit graag willen, maar er gewoon niet aan denken omdat men niet weet dat die optie er is, en daar willen wij verandering in brengen."