Nog een lange weg af te leggen maar: "Ik geloof nog in Euro 2024 met Rode Duivels"

De carrière van Albert Sambi Lokonga heeft een nogal onverwachte wending genomen. De middenvelder kwam van Anderlecht naar Arsenal, werd daarna aan Crystal Palace uitgeleend en zit nu op huurbasis bij Luton Town.

In een interview met Gazet Van Antwerpen begon Albert Sambi Lokonga over zijn gezondheidstoestand, met een blessure aan zijn hamstring.

"Mijn comeback? Ik mik op Manchester City (10 december) of Bournemouth (16 december). Het komt steeds dichterbij. Ik zou heel graag voor tweede kerstdag terug zijn. Het meest frustrerende is dat ik maar twee wedstrijden voor Luton had gespeeld en op dat moment voelde ik me echt goed in mijn hoofd. Ik dacht dat ik weer op de goede weg was en toen kwam die blessure. Dat hoort bij het spel, maar mentaal was het niet makkelijk om te accepteren."

Tot voor kort werd Lokonga gezien als een serieuze kanshebber voor een plek op het middenveld van de Rode Duivels. Door zijn speeltijd en tegenslagen heeft hij wat krediet verloren. Hij is echter van plan om zijn aanwezigheid te laten voelen en niet alleen Domenico Tedesco, maar ook Mikel Arteta aan zijn potentieel te herinneren.

"De komende zes maanden zullen mijn toekomst bepalen. Bij Arsenal en bij de Rode Duivels. Ik weet niet waar mijn toekomst ligt, maar ik voel me erg goed bij Arsenal. We zullen zien. Zolang ik onder contract sta, zal ik vechten om in het team te komen."

"Geloof ik nog steeds in Euro 2024? Natuurlijk doe je dat. Je moet er altijd in blijven geloven, ook al is Luton nu het belangrijkste voor me. Ik moet voor mijn club spelen en dan zien we wel wat er gebeurt. Ik weet dat ik nog een lange weg te gaan heb. Ik heb zes maanden om veel wedstrijden te spelen en weer op mijn best te worden."