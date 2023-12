De Boeck reageert op ontslag: "Heeft niks met voetbal te maken"

Glen De Boeck werd vandaag ontslagen bij KV Kortrijk. De ex-trainer is bijzonder ontgoocheld en kwaad over zijn ontslag.

KV Kortrijk verloor dinsdagavond met 0-1 in de achtste finales van de Croky Cup. Daags na die nederlaag werd trainer Glen De Boeck aan de kant geschoven.

De Boeck is duidelijk zwaar aangeslagen door de beslissing en wilde bij Het Laatste Nieuws niet uitgebreid reageren op de situatie.

“Ik kan weinig zeggen, want alles moet nog afgehandeld worden. Ik ben enorm ontgoocheld. Sommige spelers zaten in de kleedkamer met tranen in hun ogen”, klinkt het.

“Het is moeilijk om deze spelersgroep los te laten, want we gingen zeker nog iets mooi creëren. Mijn ontslag heeft niks met voetbal te maken, meer kan ik voorlopig niet kwijt.”

De club heeft momenteel enkel officieel laten weten dat De Boeck ontslagen werd. Meer uitleg of duiding werd er bij het ontslag niet gegeven.

Voorlopig leidt assistent Joseph Akpala de trainingen tot er een opvolger gevonden is voor De Boeck.