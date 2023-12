"Heeft niks met voetbal te maken": 'Onder meer interview en letten op katten van vriendin deed De Boeck de das om'

Glen De Boeck werd eerder vandaag ontslagen bij KV Kortrijk. De oefenmeester reageerde meteen erg ontgoocheld, ondertussen wordt hier en daar al de vuile was buiten gehangen. Al blijft het met twee woorden spreken.

KV Kortrijk verloor dinsdagavond met 0-1 in de achtste finales van de Croky Cup, meteen de laatste wedstrijd voor Glen De Boeck als T1 bij De Kerels. "Mijn ontslag heeft niks met voetbal te maken, meer kan ik voorlopig niet kwijt", reageerde De Boeck daarop.

Terwijl Joseph Akpala de trainingen leidt wordt er een opvolger gezocht. Het Laatste Nieuws meent ondertussen te weten dat er meer speelde dan alleen maar slechte resultaten. Zo zou het interview dat hij aan HUMO heeft gegeven zonder goedkeuring geweest zijn van de club.

Daarin rakelde hij onder meer de zaak van de jas op en gaf hij ook aan dat KV Kortrijk nog nooit zoveel betaald zal hebben voor een coach als voor hem. De Ideale Wereld nam hem voor dat interview dinsdag al op de korrel, een dag later volgde zijn ontslag bij De Kerels.

Ook het feit dat hij op weg naar Eupen niet mee was met de spelersbus, maar pas later aansloot in de Oostkantons omdat hij moest letten op de vier katten van zijn vriendin zou hem worden aangewreven. Verder ging hij ook onder meer in de clinch met spelers, waaronder Kadri die hij de aanvoerdersband afnam.