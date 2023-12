Lastminute wijziging bij scheidsrechters voor bekerwedstrijd

De voetbalbond laat weten dat er nog een wijziging komt in de refs voor de achtste finales van de Croky Cup. Bert Put is vanavond niet beschikbaar.

Bert Put werd aangeduid om de achtste finale in de Croky Cup tussen KV Oostende en KRC Genk te fluiten. De ref van dienst is echter ziek en moet vervangen worden, zo weet Het Belang van Limburg te melden.

Michiel Allaerts zal hem vervangen. De 26-jarige scheidsrechter is de zoon van voormalig internationaal scheidsrechter Paul Allaerts die later later ook nog technisch directeur was bij Moeskroen.

Op 21 oktober nog maar maakte Allaerts zijn debuut op het allerhoogste niveau in ons land. Hij floot toen de match tussen RWDM en Westerlo. Op 25 november had hij ook de leiding in het duel tussen Cercle Brugge en KAS Eupen.