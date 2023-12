RSC Anderlecht heeft de vlam méér dan in de pijp en kondigt heuglijk nieuws aan

RSC Anderlecht doet voor het eerst in jaren nog eens mee voor de prijzen. En dat is er ook aan te zien als het gaat over de ticketverkoop. Eens te meer is het stormlopen.

Donderdagavond is er de clash met Standard in de Beker van België, drie dagen later volgt een duel in de competitie tegen de Rouches. Beide duels waren al langer dan vandaag uitverkocht. Maar daar blijft het niet bij.

Integendeel: nu al zijn de duels voor de wedstrijden tegen Genk en Cercle Brugge ook helemaal uitverkocht. Tussendoor speelt paars-wit nog een topper op bezoek bij Royal Antwerp FC op Den Bosuil.

Meer dan 21.000 supporters in het Lotto Park in Anderlecht

Maar dus ook de duels voor 23 december (Genk) en 27 december (Cercle Brugge) zijn dus al helemaal uitverkocht. Op die manier laat paars-wit andermaal zien dat ze de wind in de zeilen hebben, ook qua supporters.

In het Lotto Park kunnen iets meer dan 21.000 supporters. Als ze dat altijd uitverkopen, komen ze ook meteen in de top-2 van België na Standard. Bij Club Brugge zit het stadion dit seizoen zelden voor meer dan 80% gevuld.