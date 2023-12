Van Bommel zegt bij welke ploeg Vermeeren de volgende stap in zijn carrière kan zetten

Royal Antwerp FC heeft goud in handen met Arthur Vermeeren. Een volgende stap in zijn carrière moet en zal er zeker komen en dat zal de club ook aardig wat opbrengen.

Europa heeft al zijn ogen open getrokken over Arthur Vermeeren. Het jeugdtalent van Royal Antwerp FC liet zich in de Champions League al meer dan eens opmerken.

“Dat is puur natuur. Talent is dat je je aanpast aan een steeds hoger niveau. Je hebt talenten die op een bepaald niveau blijven hangen. En je hebt talenten, de échte talenten, die zich aanpassen aan een steeds hoger niveau”, zegt Van Bommel bij Gazet van Antwerpen.

“Van de Young Reds, naar meetrainen met de A-ploeg, invallen, een eerste basisplaats afdwingen, Europees voetbal, de Rode Duivels, enzovoort. Arthur pikte het allemaal gelijk op.”

Voor Van Bommel is het duidelijk dat Vermeeren klaar is om enkele stappen te zetten en de Nederlander ziet waar dat kan gebeuren, waarbij een vertrek bij The Great Old nog niet aan de orde is.

“Laat dat nog maar even duren”, lacht Van Bommel hardop. “Hij kan hier nog stappen zetten, denk ik. Maar voor de volgende, grote stap heeft hij een andere club nodig. Al is dat misschien wel het EK.”