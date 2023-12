'Zirkzee wil opvallende transfer maken om doelstelling af te vinken op bucketlist'

Joshua Zirkzee voelt zich goed bij FC Bologna. Toch overweegt hij een transfer, om een andere doelstelling te realiseren.

Joshua Zirkzee is een talent van het Nederlandse voetbal. De 22-jarige spits, die ook nog een seizoen bij RSC Anderlecht speelde, is momenteel aan de slag bij Bologna.

De aanvaller scoorde dit seizoen vijf keer en deelde twee assists uit in veertien wedstrijden in de Italiaanse Serie A. Hij werd ook verkozen tot Speler van de Maand in de competitie.

De Nederlander voelt hem er goed in zijn vel. “Ik voel me op dit moment bij Bologna gewoon heel erg goed”, zei Zirkzee bij Rondo op Ziggo Sport.

Hij heeft nog een contract tot midden 2026 lopen, maar wil dat mogelijk op het spel zetten om een andere doelstelling van zijn bucketlist af te vinken.

Een terugkeer naar de Eredivisie is voor Zirkzee zeker een optie, zo liet hij horen, omdat hij zich dan veel beter in de kijker kan spelen om deel uit te maken van Oranje.

Voor bondscoach Ronald Koeman is het nochtans zo dat ervaring in de Champions League boven alles gaat, zelfs hoger dan spelen in de Serie A, ook al is dat met een Nederlandse club.

Zirkzee werd afgelopen zomer in verband gebracht met Ajax en richting volgend seizoen werd hij al genoemd bij Feyenoord, als Santiago Gimenez zou vertrekken.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Zirkzee momenteel op 13 miljoen euro.