🎥 Opmerkelijke beelden uit Brazilië: Santos degradeert voor het eerst in zijn bestaan wat voor veel tranen en nog meer vernieling zorgt

Santos, waar onder anderen Neymar en Pelé hebben gespeeld, is voor het eerst ooit gedegradeerd. Santos eindigde 17e in de Braziliaanse competitie, net in de degradatiezone.

Dat gebeurde na het 1-2 verlies tegen Fortaleza. De bezoekers scoorden in de 96e minuut het winnende doelpunt. De fans van Santos waren razend kwaad na het laatste fluitsignaal.

Zo werden er bommetjes op het veld gegooid terwijl de spelers en andere supporters in tranen waren uitgebarsten. Rondom het stadion werden verschillende auto's en bussen in brand gestoken.

Four buses were set on fire on the outskirts of Vila Belmiro after Santos' relegation. #lanceSANTOS #VilaBelmiro #Santos #Revolt #BusFire pic.twitter.com/Wv3gyXcZPr