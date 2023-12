Akpala staat als interimcoach van KV Kortrijk meteen voor grote uitdaging en laat zich uit over kansen als T1

Joseph Akpala moet voor de tweede keer dit seizoen overnemen als T1 van KV Kortrijk. Na het ontslag van Glen De Boeck gaat men in het Guldensporenstadion op zoek naar een nieuwe coach. Mogelijk moet Akpala wel voor even de honneurs waarnemen.

Met meteen al een belangrijk duel morgenavond tegen Westerlo, de laatste tegen de voorlaatste in de stand. En een ploeg waar deze week ook de trainer werd ontslagen. Akpala weet wat hem te doen staat.

"Na zijn ontslag had ik nog veel contact met Glen. We stuurden nog tot laat op de avond berichten. Maar vandaag had ik daar geen tijd meer voor, de match telt nu", vertelde hij op zijn persconferentie. "Ik weet wat er mij te wachten staat."

“Of ik ook T1 blijf tot de winterstop? Daar heb ik geen garanties over, neen. Er was ook geen tijd voor om het daarover te hebben want ik moest meteen met de spelersgroep aan de slag om deze belangrijke wedstrijd voor te bereiden. Het gaat hier nu niet om mij maar om de ploeg en de club. Ik heb niet het gevoel dat ik nu mijn kans moet grijpen als T1, dat houdt mij niet bezig.”.