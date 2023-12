Alle twijfels weg: voormalig JPL-topschutter wordt Duits international

Deniz Undav (27), de voormalige spits van Union, is in Duitsland bij VfB Stuttgart aan een geweldig seizoen bezig. Hij scoorde al 8 keer in 10 competitiematchen en is nu ook sterk in beeld om Duits international te worden.

Undav heeft de dubbele Duits-Turkse nationaliteit, maar na een gesprek met Duits bondscoach Julian Nagelsmann heeft hij voor de Mannschaft gekozen. “Ik heb Nagelsmann gezegd dat ik voor Duitsland wil spelen, als ik de kans krijg”, zei Undav. “Ik was ontzettend blij met zijn telefoontje. Ik kon het niet geloven. We hebben vervolgens samengezeten en het was een goed gesprek." "De coach vertelde me wat zijn doel is. Ik heb nadien gesproken met mijn vrouw, mijn familie en mijn zaakwaarnemer en dan de beslissing voor Duitsland genomen. We zullen nu zien wat er gebeurt.” Duitsland organiseert het toernooi komende zomer en Undav maakt dus een grote kans om erbij te zijn. De Mannschaft zit wel in een diepe crisis en verloor zes van zijn tien interlands in 2023. Nagelsmann was woensdag een aandachtige toeschouwer in de achtste finale van de DFB Pokal in de MHP Arena. Hij zag Undav na 71 minuten gewisseld worden. Serhou Guirassay (55.) en invaller Silas (77.) zorgden voor de goals van de Schwaben. Bij Dortmund bleef Thomas Meunier het hele duel op de bank, Julien Duranville is nog steeds geblesseerd.