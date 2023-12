De supporters van KV Kortrijk nemen een duidelijk standpunt in

Sportief draait het niet bij KV Kortrijk. Ze moeten op zoek naar een nieuwe trainer en punten. Een enquête bij de fans heeft alvast voor een duidelijk standpunt gezorgd bij de fans.

Herbruikbare bekers

Sinds dit seizoen zijn er in alle stadions in de Jupiler Pro League herbruikbare bekers beschikbaar. Dit is om de afvalberg te verminderen. In de meeste stadions is dit met een waarborg systeem. Je levert je lege beker terug in en je krijgt een bedrag hiervoor om je rekening gestort of je krijgt dit cash in handen.

Een systeem dat op zich goed loopt, maar dat ook wel na de wedstrijd bij de fans voor wat frustratie zorgt. Dit omdat ze lang moeten aanschuiven om hun lege bekers terug te brengen.

Standpunt van de supporters van KV Kortrijk

Bij de fans van KV Kortrijk wordt regelmatig enquêtes gehouden om een vinger aan de pols te houden. Zo heeft 62% gestemd om geen waarborg meer te hebben om de herbruikbare bekers.

KV Kortrijk gaat hier direct mee aan de slag op één van hun tribunes. Daar wordt het systeem van de waarborg afgeschaft en komen er plekken om deze te deponeren.

Een voorstel waar veel supporters in andere stadions ook wel oren naar zullen hebben.