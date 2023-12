Dolberg geeft serieuze hint over toekomst bij Anderlecht

Veel mensen denken dat Kasper Dolberg met zijn huidige niveau slechts een jaartje in Anderlecht zal blijven. Wij schreven intussen al een paar keer dat de Deense spits zich heel goed voelt in Brussel en wel degelijk wil blijven om er prijzen te winnen. Dat bevestigde hij nu ook in een interview.

In een aflevering van Mauve was te zien hoe Dolberg een appartement zocht en daarbij wat eisen had. De belangrijkste was dat het kindvriendelijk was omdat hij vader werd van een tweeling. De trap mocht niet te gevaarlijk zijn bijvoorbeeld.

Hij vond zijn gewenste woning, maar... "De trap is een ander verhaal. Uiteindelijk kozen we toch voor de flat met de zotste trap. Nu ja, we moeten er ook maar een paar jaar wonen", zegt hij in Het Nieuwsblad. Toch wel een hint dat hij niet meteen wil vertrekken.

"Ik denk dat Laerke en ik een plaats hebben gevonden waar we een tijdje kunnen blijven, ja. Onderschat het leven van mijn vrouw ook niet. De afgelopen twee jaar is ze mij gevolgd naar vier verschillende steden. Ze moest er een job voor opgeven en voor haar kon het ook eenzaam zijn. Hier kan ze nu diepere vriendschappen opbouwen."