Dolberg heeft één duidelijk doel: "Dat past bij de ambities van Anderlecht"

De fans van Anderlecht hebben hem al lang in de armen gesloten. Het is lang geleden dat ze nog zo'n trefzekere spits in de rangen hadden rondlopen. En Kasper Dolberg wil hen nog heel wat blijer maken.

Dolberg zit al aan tien doelpunten in de competitie. Goed op weg om zijn record van 16 goals van bij Ajax te verbeteren. Er zal al veel moeten tegenzitten als hij daar niet aangeraakt. Die ambitie heeft hij immers zelf ook. "“Als een ploeg wil meedoen voor de prijzen, is er een spits nodig die scoort", zegt Dolberg in Het Nieuwsblad. “Het is mijn doel om Belgisch topschutter te worden, want dat past bij de ambities van Anderlecht. Ik zou héél erg ontgoocheld zijn als ik mijn doelpuntenrecord van bij Ajax niet overschrijd, maar ik ben overtuigd dat me dat wel zal lukken." De Deen krijgt wel concurrentie van zijn landgenoot, Anders Dreyer. “Ik ontdekte pas recent dat Dreyer ook al zoveel goals had”, verklapt hij. “Het is geen onderling wedstrijdje, hoor. Als het trouwens op de schoonheid van de doelpunten zou aankomen dan wint Anders toch met een kleine voorsprong."





