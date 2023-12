Hoe Ricardo Sa Pinto even 'de clown' van de JPL werd: "Ik wou de koning een brief schrijven!"

We herinneren het ons nog alsof het gisteren was. De show van Ricardo Sa Pinto in 2017 toen er een bierbekertje net naast zijn voet viel. De Portugese ex-coach van Standard viel als dood neer en liet half het stadion schrikken met zijn geroep.

Sa Pinto eiste dat de wedstrijd werd stilgelegd. Achteraf bleek dat hij dat op voorhand al had afgesproken. Als er iets geworpen zou worden, moesten zijn spelers zich ook laten vallen. Maar het werkte niet en scheidsrechter Luc Wouters liet hem uit de neutrale zone verwijderen omdat hij maar bleef roepen.

Achteraf was er veel over te doen en Sa Pinto bleef de vermoorde onschuld spelen. Toenmalig Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck dacht er duidelijk het zijne over. Maar Sa Pinto hield er wel een schorsing van drie speeldagen aan over en dat wou hij aanvechten tot in de hoogste instanties.

“Het was zeker geen theater. Zo ben ik niet", klonk het. "Ik verdiende die straf niet. Het is ongelooflijk dat zo’n beslissing wordt genomen in een beschaafd land als België. Ik wou Koning Filip een brief schrijven. Maar dit is een constitutionele monarchie, hij heeft geen absolute macht. Ik moest mijn straf dus wel aanvaarden."