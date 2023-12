Riemer rekent op aanjager tegen Standard: "Je kan zijn belang niet onderschatten"

'Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen!' Brian Riemer is de match tegen Standard nog niet vergeten. De Deen weet dat de omstandigheden wel anders zijn, maar beseft ook dat de Rouches met het mes tussen de tanden zullen verschijnen.

Het Lotto Park zit vanavond weer afgeladen vol, zoals steeds dit seizoen. Maar tegen Standard zal het kot wat luider zijn als gewoonlijk. "En het was al luid hoor", wees Riemer veelbetekenend naar zijn oren. "Voor alle topteams is er een groot verschil uit en thuis. En het Lotto Park bruist. Ik hoorde dat het jaren geleden was dat het stadion telkens uitverkocht was. Dat toont de hype rond de club."

Naast de fans rekent Riemer ook op zijn routiniers. Jan Vertonghen, maar zeker ook Thomas Delaney. De Deen is de vocale leider en de man die al eens de lijn van het toelaatbare durft opzoeken. "(glimlacht) Thomas zijn belang kan je niet overschatten", klinkt het bij Riemer.

Je kan niet met elf Delaneys of elf Yari's spelen, maar...

"Dat zeg ik niet alleen, maar ook de Deense bondscoach. Toen hij er in de eerste match op het WK niet bij was, wees die toen op het gemis van Delaney in zijn analyse. Je kan niet met elf Delaneys spelen, ook niet met elf Yari's. Je moet daar een evenwicht in vinden. Maar hij is zo belangrijk voor Theo, Zeno, Kyllian, Théo en Yari. Hij is zo'n speler die anderen beter maakt."

Riemer wil met hem in de ploeg een scenario als in de vorige Clasico vermijden. "Het belangrijkste is dat je leert van je fouten en ze geen twee keer maakt. Ik denk dat Jan (Vertonghen) ook heel duidelijk was: dat gevoel willen we geen twee keer. En ik ben zeker dat hij daar nog eens op gaat hameren."