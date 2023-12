Voormalig sportief manager Verschueren geeft zijn visie over huidig Anderlecht: "Mogen niet met lange ballen spelen"

Michael Verschueren heeft geen functie meer bij Anderlecht, maar is uiteraard nog steeds heel erg begaan met de club waar hij opgroeide. De voormalige sportief directeur ziet paars-wit weer groeien.

Anderlecht speelt weer mee bovenaan en tevens is er een groeicurve in het spelniveau te zien. Michael Verschueren ziet hen evolueren naar een moderne vorm van champagnevoetbal, want Anderlecht moet nog steeds staan voor sprankelend spel.

"Het moet herkenbaar zijn, dat is mijn visie", zegt Verschueren bij Eleven DAZN. "Anderlecht mag geen club zijn die lange ballen speelt. Het is beter dan in het begin van het seizoen."

Verschueren gaat weer met plezier kijken. "Als het op deze manier verder gaat, vind ik het een goeie combinatie tussen resultaatvoetbal enerzijds en spektakelvoetbal anderzijds. Ik ben tevreden over wat we te zien krijgen. En de supporters ook trouwens."