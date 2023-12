Weeral rellen in Anderlecht-Standard: match stilgelegd, stoeltjes vliegen door de lucht

De match tussen Anderlecht en Standard moest bij een 2-0-stand stilgelegd worden omdat er vanuit het Standard-vak stoeltjes naar beneden gesmeten werden. Sommige daarvan kwamen zelfs op het veld terecht.

De fans van Standard die in het bovenste vak zaten begonnen vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de stoeltjes in het vak af te breken en naar beneden te smijten. Er werd ook met Bengaals vuur geworpen en ref Bram Van Driessche besliste dat het genoeg was en stuurde de spelers naar binnen.

Het is uiteraard niet de eerste keer dat het tussen de aartsvijanden verkeerd loopt. Enkele weken geleden waren er ook in Luik al rellen na de verliesmatch van Anderlecht. Deze keer waren de Rouches aan het verliezen en blijkbaar konden ze dat niet verkroppen.

Grote kans dus dat de match van zondag zonder uitsupporters gespeeld wordt. Een herhaling willen ze liever niet voor twee keer in vier dagen. En daarbij is er ook grote schade aan het vak aangericht.